Luego de 35 años, Bronco volvió a San Pedro Cholula ante más de 9 mil asistentes

Desde Puebla

*21 de marzo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* En el marco del Equinoccio 2026 y como parte de la visión de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de fortalecer la cultura, el turismo y la convivencia familiar, se vivió una noche histórica en San Pedro Cholula con la presentación de la agrupación Bronco, que reunió a más de 9 mil asistentes en el Parque Soria, marcando su regreso a tierras cholultecas después de 35 años.

Previo a su presentación, se llevó a cabo el Ritual a Quetzalcóatl en el Patio de los Altares, al cual asistió Nohemí Luna, secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, en representación de la presidenta municipal. Durante su intervención, destacó que este evento fortalece la unidad en la región de Cholula, al visibilizar la riqueza cultural de ambos municipios.

Como parte de la cartelera artística, la agrupación Bronco fue la encargada de cerrar con broche de oro la velada de este 21 de marzo, ofreciendo un espectáculo visual y auditivo en el Parque Soria. Posteriormente, arribó a la plancha del recinto, donde agradeció al público su cálido recibimiento en su esperado regreso tras más de tres décadas de ausencia.

La agrupación ofreció una noche llena de éxitos que fueron coreados y bailados por las y los asistentes, generando un ambiente festivo y de convivencia familiar.

Durante el concierto, Nohemí Luna, acompañada del secretario de Gobernación, Carlos Carrillo y el director de Comunicación Social, Erick Flores, entregó un reconocimiento a la agrupación por su participación en este evento de talla internacional, agradeciendo su presencia para cerrar la segunda noche de actividades.

Cabe destacar que este domingo continuarán las actividades para dar cierre a los tres días del Equinoccio, con talleres, danzas, conciertos de rock, demostraciones de juego de pelota y la tradicional ceremonia de recibimiento al sol. La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del gobierno de Cholula.