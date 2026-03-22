Arranca programa “Tu Crédito Imparable” en Puebla capital 

– _La convocatoria para el otorgamiento de préstamos Tu Crédito Imparable 2026, en sus modalidades: Tu Crédito Mujer, Tu Crédito Individual y Tu Negocio Sí Plus_

– _Estos financiamientos están dirigidos a personas emprendedoras y empresarias con emprendimientos o MyPiMes_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 22 de marzo de 2026.- El programa de créditos accesibles y justos para personas empresarias y emprendedoras de la ciudad de Puebla, Tu Crédito Imparable 2026, en sus tres modalidades: Tu Crédito Mujer, Tu Crédito Individual y Tu Negocio Sí Plus, ya está abierto para el financiamiento de proyectos productivos o Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MyPimes), con cero o mínimo de intereses.

Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, adelantó que el alcalde Pepe Chedraui incrementó para este año el presupuesto para este programa, único en su tipo, a 20 millones de pesos para que el gobierno municipal pague los intereses de los préstamos solicitados por ciudadanas y ciudadanos.

Detalló, Tu Crédito Mujer es un formato de financiamiento para grupos solidarios de mujeres, de entre 10 y 40 de ellas, con préstamos personales de entre 5 mil y 8 mil pesos, a saldarse en plazos de 16 semanas con cero por ciento de intereses. Para éstos, explicó, los requisitos que deben cumplir, son tener entre 21 y 75 años de edad, que cuenten con un negocio con al menos seis meses de operación, ubicado en el municipio de Puebla, y disposición de ahorrar 10 por ciento del monto solicitado.

Sobre la modalidad de Tu Crédito Individual, continuó, está dirigido a personas que cuenten con un negocio establecido operando en el municipio de Puebla por al menos un año, con buen historial crediticio y la misma edad, para solicitar préstamos de entre 10 mil pesos y 70 mil pesos en tres ciclos consecutivos, con tasas de interés de entre cero y uno preferencial de máximo, 3.5 por ciento.

En ambos, la convocatoria para la solicitud de los créditos ya está abierta y permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el recurso, y las y los interesados pueden consultar el sitio https://tucreditoimparable.pueblacapital.gob.mx/.

Y del crédito Tu Negocio Sí Plus, indicó, está diseñado para que personas físicas con actividad empresarial y domicilio fiscal dentro del municipio de Puebla con al menos dos años de operación, obtengan préstamos en hasta dos ciclos consecutivos, con plazos de 12 y 18 meses cada uno, con montos desde $70,000 a $250,000 pesos y tasas de interés desde 0% hasta 15% anual, dependiendo el ciclo, cumpliendo con los siguientes requisitos: ser micro o pequeña empresa formalmente establecida, estar dado de alta con RFC activo, tener entre 21 y 75 años de edad y tener buen historial en buró de crédito. Para esta modalidad, la vigencia de la convocatoria para el esquema de 18 meses es al 30 de abril de 2026, y para el esquema de 12 meses al 31 de julio de 2026.

Oropeza Casas llamó a las y los emprendedores y empresarios residentes de la ciudad de Puebla, a aprovechar este programa para fortalecer sus negocios, promover el empleo y la dinamización de la economía local.