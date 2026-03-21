Primer festival del Petróleo se mancha con asesinato de maestro en Agua Fría

Abelardo Domínguez
Venustiano Carranza, Pue. – Mientras el presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila festeja el primer Festival del Petróleo, a escasos 100 metros de la caseta de vigilancia del Ojo de Agua, en la cabecera municipal de Agua Fría, fue asesinado un profesor que realizaba su habitual caminata.
El docente salía a caminar como lo hacía diariamente, sin prever que la creciente inseguridad que afecta a Venustiano Carranza terminaría con su vida.
Sucedió alrededor de las 18:50 horas en el lugar conocido como “Salidas de Agua Fría”, muy cerca de la caseta de vigilancia correspondiente.
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