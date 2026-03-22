En misa dominical, obispo ora por víctimas de la violencia

Jorge Barrientos

Durante la misa dominical, el obispo auxiliar Tomás López Durán hizo un llamado a la reflexión sobre la creciente violencia, al tiempo que pidió por el descanso de una enfermera del Hospital General de Tecamachalco, así como por todas las víctimas que han perdido la vida en hechos violentos.

En su mensaje ante los fieles, el prelado subrayó la preocupación de la Iglesia ante el contexto de inseguridad que afecta a diversas regiones, señalando que la violencia no solo arrebata vidas, sino que también lastima profundamente el tejido social y genera incertidumbre entre las familias.

“Hoy elevamos nuestras oraciones por quienes han partido, pero también por quienes viven con miedo y dolor a causa de la violencia”, expresó, al destacar la importancia de fortalecer los valores, la solidaridad y la paz en la comunidad.

De manera especial, dedicó una intención por la enfermera del Hospital General de Tecamachalco, reconociendo su labor en el cuidado de la salud y lamentando su fallecimiento, el cual ha causado consternación entre trabajadores del sector y la población.

Asimismo, el obispo auxiliar exhortó a las autoridades y a la sociedad en general a trabajar de manera conjunta para enfrentar este fenómeno, privilegiando el diálogo, la justicia y la reconstrucción del tejido social.

Finalmente, invitó a los fieles a no ser indiferentes ante la violencia y a convertirse en agentes de cambio desde sus hogares y entornos, promoviendo la paz y el respeto a la vida.