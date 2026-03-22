Video: Celina Peña anunció proyectos de tecnología en Puebla

María Huerta
Celina Peña anunció futuros proyectos en materia de tecnología que llegarán a Puebla.
Incluso, indicó que entre estos resalta, la planta de autos eléctricos Olinia, que se quedará en Puebla.
Al cuestionarle sobre si el acto de este día con mujeres tiene algun tinte de campaña adelantada, se limitó a contestar que serían tiempos adelantados y que Puebla y su avance tecnológico es prioridad.
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