Inicia edición 39 de la FENALI BUAP

Staff/RG
- A través del arte y la cultura la BUAP abre sus puertas para mostrar el talento universitario.
- Se abarcan movimientos sociales, género, feminismo, literatura contemporánea, poesía, lenguajes escénicos, entre otros temas.
- 250 sellos editoriales, 416 actividades distribuidas en nueve foros y 400 invitados especiales.
- Un 60 por ciento de la programación está integrada por mujeres.
- Del 20 al 29 de marzo en el Edificio Carolino.
- Se esperan más de 10 mil 500 asistentes.
A la inauguración asistieron Fritz Glockner Corte, secretario de Cultura del gobierno del estado de Puebla, y por parte de la BUAP:
Rosalinda Merino Calderón, encargada de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura; Mary Kriss Parra Górriz, directora General de Publicaciones, y Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo.
“El libro no sólo es nuestro amigo y aliado, es un ente mágico que nos envuelve y hace volver a soñar e imaginar, además de acompañarnos en nuestros momentos difíciles para darnos un consejo”: Rectora Lilia Cedillo Ramírez.
“Somos palabra hablada, eso nos diferencia del reino animal y esta convoca, genera rebeldía, ilusión y amor. Por lo tanto la lectura, es la evocación de la pasión humana y nos lleva a mundos inimaginables. Una feria del libro es la apuesta por llevar esa magia a otros espacios, porque un libro es un ente vivo”: Fritz Glockner Corte.
Rectora Lilia Cedillo
Fritz Glockner Corte