Inicia edición 39 de la FENALI BUAP

Staff/RG

A través del arte y la cultura la BUAP abre sus puertas para mostrar el talento universitario.

Se abarcan movimientos sociales, género, feminismo, literatura contemporánea, poesía, lenguajes escénicos, entre otros temas.

250 sellos editoriales, 416 actividades distribuidas en nueve foros y 400 invitados especiales.

Un 60 por ciento de la programación está integrada por mujeres.

Del 20 al 29 de marzo en el Edificio Carolino.

Se esperan más de 10 mil 500 asistentes.

A la inauguración asistieron Fritz Glockner Corte, secretario de Cultura del gobierno del estado de Puebla, y por parte de la BUAP:

Rosalinda Merino Calderón, encargada de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura; Mary Kriss Parra Górriz, directora General de Publicaciones, y Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo.

“El libro no sólo es nuestro amigo y aliado, es un ente mágico que nos envuelve y hace volver a soñar e imaginar, además de acompañarnos en nuestros momentos difíciles para darnos un consejo”: Rectora Lilia Cedillo Ramírez.

“Somos palabra hablada, eso nos diferencia del reino animal y esta convoca, genera rebeldía, ilusión y amor. Por lo tanto la lectura, es la evocación de la pasión humana y nos lleva a mundos inimaginables. Una feria del libro es la apuesta por llevar esa magia a otros espacios, porque un libro es un ente vivo”: Fritz Glockner Corte.

Rectora Lilia Cedillo

Fritz Glockner Corte