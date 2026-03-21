Violento asalto a sucursal bancaria en Tecamachalco

Staff/RG
Se registró un violento asalto al interior de una sucursal bancaria BBVA Bancomer en el municipio de Tecamachalco, donde dos sujetos armados despojaron de dinero en efectivo a tres cuentahabientes que se encontraban realizando operaciones bancarias.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el banco ubicado sobre la calle 3 Poniente, frente a un establecimiento de pizzas Domino’s.
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