Violento asalto a sucursal bancaria en Tecamachalco

Staff/RG

Se registró un violento asalto al interior de una sucursal bancaria BBVA Bancomer en el municipio de Tecamachalco, donde dos sujetos armados despojaron de dinero en efectivo a tres cuentahabientes que se encontraban realizando operaciones bancarias.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el banco ubicado sobre la calle 3 Poniente, frente a un establecimiento de pizzas Domino’s.