Skulls, la banda latina radicada en Australia, le canta a la libertad en su sencillo ‘Running’

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Skulls es una banda multicultural conformada por el australiano con raíces italianas Woodie en la batería y coros, el chileno Ian en el bajo y voces, y el colombiano Diego en la guitarra y voces. Es un trío de amigos que tocan punk para divertirse. El proyecto nació hace dos años cuando Diego tenía un par de canciones y Woodie recomendó a Ian. Los tres empezaron a ensayar en un garaje donde hacían asados mientras escribían canciones en un plan denominado ‘Domingos Suramericanos’. La química entre los tres fue indiscutible. Pese a que al principio querían reclutar un cantante, decidieron cantar los tres para mantener la esencia intacta.

La intención de su propuesta musical es pasarla bien, ayudar a crecer su comunidad siendo inclusivos y llevar la bandera en alto de sus raíces; por eso sus primeros dos sencillos salieron en español, una novedad que ninguna banda en Australia había hecho y con la que les ha ido muy bien.

“Nuestro mensaje es claro, anarquía total a través de ser completamente felices haciendo lo que queremos y que nos hace felices, en nuestro caso es tocar punk. Alguien una vez nos dijo que no había nada más punk que cantar en español en un país de habla inglesa. Somos felices haciendo lo que queremos, siendo creativos y saliéndonos del sistema que nos han vendido, enfocándonos totalmente en nosotros”, comenta la banda con influencias de The Bronx, The Hives, Turnstile, Violent Soho, Eterna Inocencia, 2 Minutos, Boom Boom Kid, La Pestilencia y La Polla Records.

‘Running’ es el nuevo lanzamiento de Skulls, una canción que habla de estar en un punto en la vida en donde se está completamente feliz con lo que se hace y con las personas que te rodean. Cuando existe esa plenitud solo hay que seguir corriendo en busca de los objetivos.

“Venía de tocar en una banda tóxica donde sacrifiqué mucho, puse esfuerzo y tuve problemas con los otros integrantes, y de un momento a otro me encontré tocando con dos grandes músicos y ahora amigos y sentí una libertad absoluta. Cuando empezamos a tocarla en vivo esa libertad cogió más fuerza y es una de las canciones que más le gusta a la gente en vivo”, cuenta Diego.

A nivel sonoro, ‘Running’ tiene muchos elementos del punk, pero la guitarra es más pulida y tiene riffs característicos del rock o el metal. Las baterías son el latido del corazón y el bajo es esa fortalece que mantiene la unidad en la canción.

El video de la canción es una recopilación de tomas de ensayos, grabaciones y momentos compartidos por los integrantes. Adicionalmente, tiene momentos filmados en el proceso de grabación en su estudio y muestra la esencia de lo que dice la canción y la temática constante de la banda, haciendo lo que quieren hasta el final y al mismo tiempo divirtiéndose.

“Uno de nuestros objetivos siempre ha sido llegar a otros lugares fuera de Australia, particularmente Sudamérica. Queremos ir a tocar allá, llevar nuestro show y toda nuestra energía. También esperamos con este tercer sencillo solidificar nuestra audiencia, además de conquistar nuevos seguidores en Latinoamérica. Adicionalmente, es importante dar a conocer nuestro sello disquero ‘La Isla Records’ dándolo a conocer en todo el mundo”, enfatiza la agrupación.

‘Running’ es el tercer sencillo de Skulls y estará incluido en el EP que saldrá a la luz el 10 de abril, que incluirá dos canciones más, ‘Bills’ que habla del odio a las cuentas y los impuestos, y un cover de 2 Minutos como forma de promover el punk en español en Australia.

“La música de Skulls es ideal para escuchar en cualquier momento del día, es buena para correr, para celebrar, para vivir, para decirle al mundo que no estás conforme con sólo trabajar para hacer rico a otra persona. Para decirle no más a las instituciones, para celebrar tu individualidad y para cuando la quieras pasar bien y ser feliz”, puntualizan Woodie, Ian y Diego.

Después de publicar el EP de canciones propias, Skulls realizará un disco de covers de sólo bandas de punk en español, será un tributo a su juventud y sus influencias.

“Nuestra idea es tocar, seguir escribiendo y lanzando música. Para nosotros es importante que nos descubran en Colombia y América Latina porque representamos a los inmigrantes y llevamos la bandera del punk en español a otras fronteras. También creemos que la energía de nuestros shows es contagiosa y podemos inspirar a los que están al borde de hacer lo que quieren, pero quizá tienen miedo; somos el empujón que necesitan”, concluye Skulls.