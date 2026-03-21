Atienden fuga de gas en colonia La Loma por robo de mangueras

Erika Méndez
Elementos de Protección Civil (PC) de Puebla atendieron de manera oportuna un reporte de fuga de gas en la colonia La Loma.
En coordinación con Policía Estatal Bomberos y técnicos de la empresa ENGIE, se realizaron labores de verificación y mitigación de riesgos.
Los elementos identificaron que la fuga se originó en una toma de gas natural debido al robo de mangueras.
La situación fue controlada de inmediato, se eliminó cualquier riesgo en la zona. No se reportaron personas lesionadas.
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