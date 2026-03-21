El “mataperros” de Puebla capital sigue libre, pese a lesionar con machete a una mujer

- Se manifiestan para exigir justicia por mujer atacada con un machete en Puebla
Erika Méndez
La mañana de este sábado, integrantes del colectivo “Yo seré su voz” realizaron una manifestación frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, para exigir justicia por la mujer atacada con un machete en Puebla.
Se trata de Emilia quien, después de defender a tres perros callejeros, un hombre la golpeó en la espalda y la víctima exige que el delito de lesiones dolosas sea reclasificado por intento de homicidio.
En entrevista, dijo que los perros se encuentran desaparecidos y el hombre en libertad, pese a la denuncia penal.
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