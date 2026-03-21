El “mataperros” de Puebla capital sigue libre, pese a lesionar con machete a una mujer

Se manifiestan para exigir justicia por mujer atacada con un machete en Puebla

Erika Méndez

La mañana de este sábado, integrantes del colectivo “Yo seré su voz” realizaron una manifestación frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, para exigir justicia por la mujer atacada con un machete en Puebla.

Se trata de Emilia quien, después de defender a tres perros callejeros, un hombre la golpeó en la espalda y la víctima exige que el delito de lesiones dolosas sea reclasificado por intento de homicidio.

En entrevista, dijo que los perros se encuentran desaparecidos y el hombre en libertad, pese a la denuncia penal.