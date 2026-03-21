Por construcción del Ecoparque “Pensar en Grande” cerrarán 4 meses Flor del Bosque

Erika Méndez

Por la construcción del Ecoparque “Pensar en Grande” cerrarán durante cuatro meses Flor del Bosque, informó el Organismo Público Descentralizado (OPD), Convenciones y Parques.

Detalló que el cierre será a partir del 23 de marzo hasta el mes de agosto, tiempo en que se llevará a cabo la rehabilitación de cabañas, caminos, módulos de servicios, cisternas, sanitarios e infraestructura hidráulica.

Además, intensificarán las labores con la intervención de áreas clave como la zona deportiva, estacionamientos, instalaciones eléctricas y espacios de mayor afluencia.