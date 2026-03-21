Un hombre lesionado tras explosión por fuga de gas en Geovillas Castillotla

Erika Méndez

Un hombre resultó lesionado, tras explosión por fuga de gas en domicilio de la colonia Geovillas Castillotla.

Tras una llamada de emergencia realizada al 911, elementos de Protección Civil (PC) en coordinación con bomberos del estado, atendieron el reporte.

En el lugar se realizó el cierre del suministro de gas y la verificación de riesgos, registrándose daños materiales.

El herido fue atendido por personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).