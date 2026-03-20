Imparte conferencia Paola Rojas en la BUAP

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La periodista Paola Rojas impartió en la BUAP la conferencia “Juntas somos más fuertes” en el teatro del Complejo Cultural Universitario.

Exhortó a las universitarias a buscar oportunidades con herramientas tecnológicas, a generar equilibrio e igualdad, crear redes de apoyo con un enfoque en la diversidad; a compartir el éxito y construir la felicidad que genera ayudar a otros.

En el acto, celebrado como parte de las actividades alusivas al mes de la mujer, la Rectora Lilia Cedillo agradeció la presencia de la conferencista y el mensaje que emitió a la comunidad universitaria.

Durante su plática Paola Rojas señaló la importancia del trabajo si hay una misión o propósito esto te se sostiene, motiva, te nutre, te llena de la felicidad con un sentido de servicio de ayudar a los para ayudar a los demás.

El verdadero éxito es el que comparte.

Paola Rojas