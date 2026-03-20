Federación reconoce trabajo de Ceci Arellano por amor a las familias

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Con la apertura del CEPOSAMI, Casa del Abue Sur y Casas Carmen Serdán, el SEDIF humanizó la atención a grupos vulnerables.

Ceci Arellano anunció proyectos en favor de seres sintientes con la incorporación del Instituto de Bienestar Animal al organismo.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al mencionar que la salud mental es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, destacó la creación del CEPOSAMI (Centro Poblano de Salud Mental Integral), como un modelo a seguir en el país y, a nombre del Gobierno de México, reconoció los logros y avances obtenidos en Puebla.

Durante el primer informe de actividades de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, la directora del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, reconoció la labor en conjunto, ya que dicha sinergia consolidó acciones destinadas a grupos vulnerables. “El lema Por amor a las familias se convierte en acción de gobierno cuando reafirmamos el compromiso a quienes más lo necesitan”, aseveró.

Durante su informe, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, destacó que en este organismo se cambian vidas y se tocan corazones. De ahí que, en congruencia con la palabra empeñada en su toma de protesta, donde se propuso “ir más allá de lo asistencialista”, compartió los proyectos cumplidos que dan un sentido más humanista y sensible a la labor de esta institución.

Destacó la creación del CEPOSAMI, que en tan solo 5 meses ha brindado más de 5 mil atenciones a niñas, niños y adolescentes en favor de su salud física y emocional. “Mi corazón y mi compromiso han estado presentes en cada acción”, apuntó.

Respecto a este proyecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que el Centro Poblano de Salud Mental Integral es un sueño hecho realidad y un ejemplo a nivel nacional, que llegará a los 217 municipios. Resaltó que con la próxima construcción de la Casa de Maternidad, ninguna mujer estará abandonada; además dijo que, alineados a la estrategia de la presidenta de México, todos los municipios contarán con Centros LIBRE Carmen Serdán, y recordó que con la integración del Instituto de Bienestar Animal al Sistema Estatal DIF, se refrenda el compromiso con los seres sintientes como parte de la familia.

La titular del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, recordó la apertura de Casa del Abue Sur que atiende a más de 400 adultos mayores y adelantó que está en proceso la edificación de un tercer centro gerontológico al poniente de la capital, donde brindarán servicios para alrededor de 700 abuelitas y abuelitos. Además, oficializó la llegada del Instituto de Bienestar Animal (IBA) al organismo, motivo por el que se construye la Célula de Bienestar Animal para ayudar a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato. Durante el informe, Ceci Arellano rindió cuentas sobre la migración de más de mil desayunadores escolares fríos a calientes en beneficio de 69 mil estudiantes de nivel básico.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que desde la óptica del DIF, el humanismo es el amor, es la ética, es la solidaridad, es el acompañamiento, es la protección, es la seguridad, es la justicia, es el trato, es la diferencia. “Cuando mi esposa se refirió a la Presidenta de la República, dijo: ‘Es tiempo de mujeres’. Y las mujeres saben hacer muy bien el trabajo. El ejemplo lo tenemos con la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, y con nuestra directora nacional del DIF”, mencionó.

Finalmente, el Ejecutivo reconoció la presencia de la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez y afirmó que en Puebla es fundamental la coordinación entre la federación y el estado, por ello se trabaja de manera articulada para combatir la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad. “De esta forma atendemos de mejor manera a la población y el DIF es referente de ello”, aseguró.

Durante el acto, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano estuvo acompañada por su esposo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sus hijas e hijo y su madre así como por su suegro, Rafael Armenta e integrantes del gabinete legal y ampliado; así como delegadas y delegados estatales del SEDIF, representantes de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y miembros de los organismos empresariales.