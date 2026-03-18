Puebla, incluida en el mundial 2026 al recibir el trofeo internacional: Armenta

– El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que Puebla es el latido de México, donde se impulsa el deporte como motor de desarrollo y transformación.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante los días 18 y 19 de marzo, Puebla se convierte en el epicentro del fútbol mundial con la presentación del trofeo del torneo internacional más importante de esta disciplina.

Al recibirlo, el gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que el fútbol une a las familias, por lo que el deporte se impulsa como una política de Estado.

Acompañado por su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el gobernador Armenta Mier, subrayó que Puebla forma parte del evento de fútbol más grande, gracias a la coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Cuidar el medio ambiente es cuidar el planeta, y el fútbol nos une en esta causa”, afirmó Armenta Mier, al destacar que trabajarán de manera conjunta con Grupo Femsa en iniciativas enfocadas a la protección ambiental, así como en eventos navideños.

Esta pieza visitará diez ciudades del país entre el 27 de febrero y el 22 de marzo. Las y los aficionados podrán recorrer espacios inmersivos, conocer momentos históricos y tomarse una fotografía con el trofeo original.

El presidente municipal, José Chedraui, sostuvo que Puebla capital está lista para vivir la emoción del fútbol y recibir a turistas. Afirmó que, hoy más que nunca, el deporte es impulsado tanto por el gobierno federal, como por el estatal y es una herramienta para construir la paz, así como para detonar el desarrollo comunitario. “El mundial llega a México en un capítulo decisivo de nuestra historia, uno donde se ha dado el mayor impulso al deporte para abrir oportunidades a las y los jóvenes”, indicó.

El vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Grupo Femsa, Patricio Caso, indicó que no existe mejor lugar para que el trofeo esté que en los corazones de México, como Puebla. Invitó a las y los aficionados a que disfruten de la intensidad del evento más importante del mundo.

El director de Asuntos Públicos de Femsa, Aldo Castrejón, señaló que este evento tiene como objetivo acercar el fútbol a las familias. Destacó que la empresa trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales en proyectos enfocados al cuidado del agua, el reciclaje y el desarrollo comunitario. En ese sentido, precisó que han impulsado la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en centros educativos, así como iniciativas de economía circular. Concluyó al informar que recientemente, en colaboración con el Sistema Estatal DIF, se entregaron 54 equipos de cómputo.