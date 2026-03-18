A través de 13 talleres la BUAP brinda apoyo a la comunidad universitaria

María Huerta

A través de un catálogo de 13 talleres, la BUAP brinda apoyo a su comunidad estudiantil y académica.

La dirección de Atención Estudiantil (DAE) abunda que los 13 talleres atienden diversas problemáticas de los jóvenes, desde académica, salud, psicológica entre otras.

Entre los talleres destacan “Violencia Digital”, “Me equivoqué de carrera”, “Salud integral”, “¿Estás en una relación sana?”, “elaboración del toallas menstruales de tela” y “Método anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual”.