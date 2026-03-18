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DIF Amozoc empezó a ofrecer el servicio de Odontología

By Roberto Desachy / 18 marzo, 2026

Desde Puebla

La presidenta del DIF en Amozoc, Gloria Barrales Mendoza, en compañía del edil,   Severiano de la Rosa Romero, inauguraron el servicio de Odontología dentro del centro de Rehabilitación Integral CRI,  sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del barrio Tepalcayuca

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