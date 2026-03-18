Por supuestos actos de extorsión se investiga a 4 trabajadores de Normatividad: José Chedraui

María Tenahua
El gobierno municipal investiga a cuatro supervisores de Normatividad y Regulación Comercial por supuestos actos de corrupción hacia agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), informó el presidente José Chedraui Budib.
En este sentido, solicitó a los empresarios contar con licencias vigentes y estar en orden con su documentación, para que ningún trabajador del ayuntamiento intente extorsionarlos.
Asimismo, les pidió que denuncien ante las instancias correspondientes este tipo de situaciones, en caso de que se presenten, ya que los supervisores deben identificarse cuando realizan una revisión de documentos.
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