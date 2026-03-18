Complejo Regional Nororiental BUAP, esencial en el desarrollo local y estatal: Rectora Lilia Cedillo

Rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió primer informe de Sergio Díaz Carranza, director del Complejo Regional Nororiental en Tlatlauquitepec

Desde Puebla

“Los alumnos de los complejos regionales nunca pierden el arraigo por su tierra, siempre van a estar cercanos a su familia y a su comunidad; de esta forma, contribuye al desarrollo económico, social y cultural de su región”, destacó la rectora Lilia Cedillo.

“Vamos de la mano por mejores condiciones no solamente de infraestructura, también para los maestros”, reiteró Cedillo Ramírez.

Subrayó la solidez en la administración de Díaz Carranza, que ha convertido esta sede en referente regional, con logros académicos, culturales, de investigación y deportivos.

En su segundo periodo como director del Complejo Regional Nororiental, Sergio Díaz Carranza destacó: crecimiento de la matrícula estudiantil y fortalecimiento de la infraestructura para consolidar a este campus como el referente universitario más importante de la zona.

La Licenciatura en Medicina General y Comunitaria recibió en 2025 la acreditación internacional por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM); además, registró un aumento en su matrícula, al pasar de 90 a 228 estudiantes.

La matrícula de 7 mil 80, el crecimiento del 12.4 por ciento y las 11 licenciaturas demuestran la confianza de la sociedad en la BUAP, indicó el director del campus Nororiental, quien insistió en que durante su gestión se ha enfocado en mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje.

El crecimiento del Complejo Regional Nororiental también se fortalece con la apertura de dos programas académicos: la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y el Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en el municipio de Zacapoaxtla; ambos programas con 80 alumnos en su primera generación, finalizó Díaz Carranza.