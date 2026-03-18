Video: Copa FIFA mundial 2026, exhibida en Puebla capital 

María Tenahua

Este miércoles llegó a Puebla la Copa FIFA Mundial 2026, que estará exhibida en el Centro Expositor los días 18 y 19 de marzo.

Por ello, los aficionados poblanos podrán disfrutar este trofeo.

Este trofeo original atraerá visitantes a la ciudad, pues ha recorrido diversos países y estados desde el 27 de febrero.

En el uso de la palabra, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla es un estado futbolero y que los poblanos ya son campeones con este trofeo en la ciudad.

Asimismo, resaltó que la entidad será sede de un partido amistoso entre México y Ghana.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, señaló que esta exhibición en la capital poblana atraerá importante derrama económica.