Video: Copa FIFA mundial 2026, exhibida en Puebla capital 

María Tenahua
Este miércoles llegó a Puebla la Copa FIFA Mundial 2026, que estará exhibida en el Centro Expositor los días 18 y 19 de marzo.
Por ello, los aficionados poblanos podrán disfrutar este trofeo.
Este trofeo original atraerá visitantes a la ciudad, pues ha recorrido diversos países y estados desde el 27 de febrero.
En el uso de la palabra, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla es un estado futbolero y que los poblanos ya son campeones con este trofeo en la ciudad.
Asimismo, resaltó que la entidad será sede de un partido amistoso entre México y Ghana.
Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, señaló que esta exhibición en la capital poblana atraerá importante derrama económica.
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