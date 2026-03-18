Respalda Pável Gaspar pruebas antidoping a candidatos en Puebla

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, respaldó la aplicación de pruebas antidoping a candidatos en Puebla, iniciativa que actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La propuesta fue presentada por la diputada Delfina Pozos Vergara y plantea incluir exámenes toxicológicos como requisito para aspirar a cargos de elección popular.

Gaspar Ramírez expresó su coincidencia con el gobernador Alejandro Armenta, quien ha apoyado públicamente la medida y propuso extenderla también a funcionarios en activo, como diputados locales y presidentes municipales.

“Coincido totalmente, es lo más sano”, declaró el legislador.

En paralelo, el diputado informó que se contemplan recursos cercanos a un millón de pesos para fortalecer programas de prevención de adicciones enfocados en niñas y niños.

Asimismo, reconoció que la falta de presupuesto limita la atención de demandas ciudadanas en los distritos, particularmente en materia de obra pública, pese a las gestiones que se realizan de manera permanente.

Finalmente, señaló que durante el receso legislativo continuará el trabajo territorial y la gestión de recursos, con énfasis en prevención de adicciones.