Tonantzin Fernández llama a la unidad y destaca avance de seguridad en San Pedro Cholula

Jorge Barrientos

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández Díaz, hizo un llamado a la unidad y al respeto entre actores políticos, al señalar que no es momento de confrontaciones, sino de trabajar en equipo por el bienestar del municipio.

En entrevista, la alcaldesa subrayó que siempre ha promovido el respeto a las diversas posturas al interior de Morena, partido que —dijo— ha hecho llamados a la mesura. En ese sentido, expresó su respeto hacia la diputada Nayeli Salvatori y otros actores políticos, reiterando que las diferencias no deben traducirse en conflictos que afecten a la ciudadanía.

“No es momento de pelear, porque eso no abona a San Pedro Cholula. Siempre hay que trabajar en equipo a favor del municipio”, afirmó.

Fernández Díaz indicó que su administración se mantiene enfocada en dar resultados, particularmente en materia de seguridad, donde aseguró se han logrado avances importantes. Como ejemplo, explicó que al inicio de su gobierno el municipio no contaba con patrullas propias, ya que estas eran rentadas.

Ante esa situación, su administración optó por adquirir unidades que formen parte del patrimonio municipal. “Hemos comprado 29 nuevas patrullas, lo cual es un dato muy importante”, destacó.

Asimismo, señaló que gracias al trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal se han implementado diversos operativos de seguridad, como “Pasajero Seguro Nocturno” y “Operativo Centinela”, además de la participación activa de la ciudadanía mediante comités de vigilancia.

Como resultado de estas acciones, informó que se ha logrado una reducción del 30% en la incidencia delictiva, de acuerdo con datos de la Fiscalía, en el periodo de febrero de 2025 a febrero de 2026. Añadió que, mes con mes, San Pedro Cholula se ha posicionado como el municipio con mayor disminución delictiva en la zona metropolitana.

En materia de obra pública, la edil calificó como histórico el avance logrado en su administración, al llevar infraestructura a todas las juntas auxiliares en un periodo de un año y tres meses. Destacó que algunas de estas comunidades llevaban hasta nueve años sin recibir obra pública.

Por otra parte, resaltó la implementación del programa “Miércoles del Pueblo”, mediante el cual cada semana atiende de manera directa a la ciudadanía, como parte de una política pública enfocada en mantener un gobierno cercano.

“Así debemos gobernar, escuchando a la gente y yendo a donde se necesita atención”, expresó.

Finalmente, reiteró que su administración no ha tomado decisiones respecto a temas políticos futuros, ya que su prioridad es continuar trabajando y dando resultados a la población.