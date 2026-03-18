FGE investigará supuesto intento de asalto contra dirigente del PAN: Segob

Erika Méndez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investigará el presunto intento de asalto contra el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra, en la autopista Puebla-Veracruz.

Indicó el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien dijo que ya está en coordinación con la FGE y hubo comunicación con Riestra, para brindarle apoyo.

Precisó que hoy se presentará la denuncia correspondiente, para proceder contra los responsables.

Y es que el pasado martes, Riestra Piña denunció que una patrulla falsa intentó detenerlos, pero, al detectar que no era oficial, huyeron y los delincuentes les dispararon.