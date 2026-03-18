Pide Armenta a Pepe Chedraui socializar el Paseo de los Campeones

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib socialice el proyecto del Paseo de los Campeones.

Tras protestas de vecinos de la Calzada Zaragoza a las obras del Paseo de los Campeones.

Aseguró plena coordinación y comunicación con el gobierno de la ciudad, para atender las quejas de los ciudadanos.

“Nada de lo que hacemos es para molestar, es para reconocer, agilizar, estamos limpiando las calles, compramos cuatro barredoras, estamos pavimentando cinco mil calles, 33 avenidas y vienen más, estamos arreglando entradas y salidas”, destacó Armenta.