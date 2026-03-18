Presentan el Festival Glow en el Centro Histórico de Puebla capital 

Erika Méndez

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, presentó el Festival Glow del 11 al 19 de abril en el Centro Histórico de Puebla capital.

En conferencia de prensa, destacó que en el primer cuadro de la ciudad se instalarán exhibiciones de arte lumínico, lo que atraerá a miles de visitantes, se espera una derrama económica de 2000 millones de pesos para la ciudad.

Al respecto, el alcalde de Puebla, José Chedraui resaltó que con la llegada de este tipo de eventos, la capital demuestra que está lista, para dialogar con el mundo desde su historia e identidad.