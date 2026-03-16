Félix Pallares anuncia cámaras de videovigilancia en espacios deportivos

María Tenahua
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, informó que a principios de abril algunos espacios deportivos tendrán cámaras de videovigilancia, para resguardar a los asistentes.
En este sentido, precisó que serán 24 dispositivos en el Centro Acuático Municipal Norte, Gimnasio Puebla Sur y el Complejo Multideportivo.
Forman parte de las dos mil nuevas cámaras que anunció el presidente municipal.
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