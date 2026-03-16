Organizaciones con concesiones obtenidas mediante actos de corrupción se oponen al Cablebús, acusó Armenta

Erika Méndez
En Puebla hay organizaciones que tienen 200 o hasta 300 concesiones del transporte público, que obtuvieron mediante actos de corrupción, reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, dijo que dichos grupos son quienes se oponen a la construcción del Cablebús, que funcionará como movilidad de la ciudadanía.
Aseguró que, pese a la implementación del proyecto de transporte por cable, van a subsistir los taxis, autobuses y microbuses, pero de manera ordenada.
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