Organizaciones con concesiones obtenidas mediante actos de corrupción se oponen al Cablebús, acusó Armenta

Erika Méndez

En Puebla hay organizaciones que tienen 200 o hasta 300 concesiones del transporte público, que obtuvieron mediante actos de corrupción, reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, dijo que dichos grupos son quienes se oponen a la construcción del Cablebús, que funcionará como movilidad de la ciudadanía.

Aseguró que, pese a la implementación del proyecto de transporte por cable, van a subsistir los taxis, autobuses y microbuses, pero de manera ordenada.