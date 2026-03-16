Entregarán apoyo a 39 concesionarios del transporte público en Puebla

Erika Méndez

El titular de la subsecretaría del Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega anunció la entrega del primer paquete de apoyo para que los concesionarios del transporte público modernicen sus unidades.

En conferencia de prensa, indicó que en total 39 personas recibieron un bono que servirá para el pago del enganche en el cambio de los vehículos, que en conjunto representa un monto de 11 millones 810 mil pesos.

A su vez, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio recordó que el gobierno del estado impulsa el programa integral de reordenamiento y modernización del transporte a fin de hacerlo más seguro, ordenado y digno para los poblanos.

Destacó que entre los apoyos que están otorgando se encuentra el costo cero en trámites como cambio de vehículo, cesión de derechos y cesión de derechos con cambio de vehículo, cuyos procedimientos tienen un valor de 34 mil pesos.