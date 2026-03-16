La fiesta del libro será inaugurada por la rectora Lilia Cedillo el 20 de abril

María Huerta

El próximo 20 de abril, se llevará a cabo la edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) 2026, que será inaugurada a las 10:00 horas por la rectora Lilia Cedillo.

Posteriormente, la rectora abrirá las actividades con su ponencia “Pensarnos Juntas: Mujeres universitarias en diálogo”, a las 11:00 horas en el foro Carolino.

Cabe destacar que las actividades del primer día de la FENALI: Talleres de caricatura, de Figura del Lobito de Barro, de 12 a 1, en el Salón Verde.