Detienen en Atlixco a pareja por robo agravado

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, en coordinación con la Policía Municipal de Tepeojuma, detuvieron a un hombre y una mujer por su probable participación en el delito de robo agravado a una tienda de conveniencia.

Tras un reporte de robo en proceso en un establecimiento ubicado sobre la carretera Atlixco–Izúcar de Matamoros, en La Trinidad Tepango, los presuntos responsables fueron señalados por la empleada del lugar, a quien habrían amenazado con un objeto con apariencia de arma de fuego para despojarla de dinero y mercancía.

Luego de una persecución hasta el municipio de Tepeojuma, los policías lograron detenerlos y asegurar dinero en efectivo, productos presuntamente robados y un objeto con apariencia de arma de fuego.

Los detenidos, Uriel N. y Paula N., fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.