¡Rumbo a la gloria! Definidas las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

SÉPTIMA ENTRADA

¡Solo quedan los mejores cuatro! Tras una intensa etapa de Cuartos de Final que dejaron sorpresas históricas –así como la clasificación de Venezuela y el dominio de República Dominicana–, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene listos sus enfrentamientos de Semifinales con el loanDepot Park como su gran escenario. Aquí te presentamos los cruces, las fechas y lo que debes saber de esta instancia.

Cruces y llaves de semifinales: ¿Quién juega contra quién?

Los Cuartos de Final fueron una montaña rusa de emociones que nos entregó a los cuatro mejores equipos del torneo, mismos que se enfrentarán en las llaves de semifinales de la siguiente manera:

Semifinal 1: República Dominicana vs. Estados Unidos. Dos de las más grandes potencias del beisbol chocan frente a frente para llegar a la final en un juego de pronóstico reservado. Mientras República Dominicana terminó invicta el Grupo D y dominó a Corea del Sur en Cuartos de Final, el Team USA se levantó después de afrontar la eliminación en la última fecha del Grupo B y venció a Canadá para clasificarse a la Semifinal.

Semifinal 2: Venezuela vs. Italia. El Team Beisbol Venezuela vuelve a las semifinales por primera vez desde 2009 luego de vencer en un emocionante desafío a la siempre poderosa Japón de Shohei Ohtani. Ahora se enfrentará a Italia, la “Cenicienta” del torneo que terminó invicta en el Grupo B y echó a Puerto Rico durante los Cuartos de Final.

Este cuadro, que ha desafiado cualquier proyección inicial, asegura el enfrentamiento entre los dos favoritos a ganar la corona, así como a dos de las revelaciones más grandes durante los Cuartos de Final en camino al juego por el campeonato.

Calendario oficial: Fechas y horarios de las Semifinales

Con solo cuatro equipos en la pelea, todas las emociones se trasladan al loanDepot Park, casa de los Miami Marlins. Aquí te presentamos el calendario con el que se disputarán los siguientes partidos:

¿Dónde ver las semifinales del Clásico Mundial EN VIVO?

Para que no te pierdas ni un solo lanzamiento, estas son todas las cadenas de televisión y plataformas de streaming oficiales que tendrán las transmisiones de los distintos equipos:

Estados Unidos: La cadena FOX Sports (FS1) transmitirá los dos juegos de semifinales en inglés, mientras que FOX Deportes tendrá la señal en español. En streaming se podrá seguir a través de la FOX One App.

República Dominicana: La transmisión oficial estará a través de VTV Canal 32 y en streaming a través de la página web de la misma estación (Exclusivo en RD)

Venezuela: Una de las mejores coberturas ya que el juego estará disponible en Venevisión, Televen y One Baseball Network; vía streaming se podrá disfrutar en BeisbolPlay.

América Latina: Para el resto del continente, ESPN transmitirá los dos juegos en su canal de televisión para México, Centroamérica y el Caribe, así como en su plataforma de streaming Disney Plus en su plan premium.