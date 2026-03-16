México, EU y Canadá entran a la revisión del T-MEC

MILENIO

Hoy lunes 16 de marzo comenzará formalmente la primera reunión directa entre México y Estados Unidos para discutir los temas que podrían revisarse dentro del acuerdo de libre comercio que comparten con Canadá, el T-MEC, en un proceso que apenas inicia y que aún podría enfrentar varios obstáculos.

Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya sostuvo reuniones con sus contrapartes de los otros dos países, este encuentro marcará el inicio de las primeras conversaciones formales entre los equipos negociadores de México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado.

El objetivo será intercambiar agendas, intereses y visiones para comenzar a identificar coincidencias y diferencias de cara al proceso de revisión del acuerdo.

“El fortalecimiento de América del Norte requiere una estrategia regional sustentada en información técnica, coordinación empresarial y análisis económico que permita respaldar la relevancia del tratado ante los gobiernos de los tres países”, dijo Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México–Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Todos los pasos del proceso de revisión están previstos en el artículo 34.7 del tratado, que contempla consultas públicas, evaluaciones gubernamentales y negociaciones entre los tres países antes de llegar a la revisión oficial programada para el 1 de julio de 2026.

​Camino largo

Aunque este lunes comienzan los primeros acercamientos, la preparación del proceso tomó más tiempo.

En agosto de 2024, Canadá abrió consultas públicas para recabar comentarios de empresas, organizaciones y especialistas sobre el funcionamiento del tratado.

El proceso concluyó el 31 de octubre con 5 mil 143 presentaciones, provenientes de 184 empresas y 238 asociaciones industriales, consejos y sindicatos.

Además, se recibieron 4 mil 670 comentarios de personas físicas, así como aportaciones de 10 provincias y territorios, ocho organizaciones del sector público, 26 grupos de la sociedad civil y siete grupos indígenas.

Posteriormente, en enero de 2025, el gobierno canadiense publicó el análisis de estos resultados, que servirán como base para la revisión del acuerdo.

En el caso de Estados Unidos, el plazo para enviar comentarios al portal de la Oficina del Representante Comercial (USTR) concluyó el 31 de octubre de 2025, con mil 500 participaciones.

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2025, empresas, asociaciones y expertos participaron en audiencias públicas en Washington para exponer preocupaciones y posibles cambios al acuerdo. El proceso se cerró el 24 de noviembre, cuando terminó el plazo para presentar comentarios de réplica.

Como parte de este procedimiento, entre el 3 y 5 de diciembre de 2025 se realizaron audiencias públicas con la participación de 147 testigos, incluidos 22 representantes de empresas de sectores como manufactura, acero, agricultura, aluminio, automotriz y químicos.

Además, el 2 de enero de 2026, la USTR envió al Congreso su evaluación del tratado y la postura preliminar del país sobre su posible extensión.

En paralelo, México concluyó sus consultas públicas en noviembre de 2025 mediante un proceso coordinado por la Secretaría de Economía.

Durante este proceso se recibieron 2 mil 968 cuestionarios, de los cuales 573 se obtuvieron a través de 30 mesas sectoriales y 2 mil 395 mediante 32 mesas estatales.

Para marzo de este año, el gobierno federal definió su posición nacional a partir de estos resultados, en donde destacó la reducción de la dependencia de insumos provenientes de otras regiones, la revisión de las reglas de origen y el fortalecimiento de la seguridad económica de América del Norte.

¿Qué sigue?

Con las posturas preliminares delineadas, esta semana el secretario Ebrard viajará a Washington para continuar con los primeros contactos entre los socios comerciales.

Se espera que en mayo negociadores de México y Canadá también inicien diálogos bilaterales para abordar los temas identificados durante el proceso de consultas.

La revisión formal llegará en julio de 2026, cuando los tres países evalúen oficialmente el tratado seis años después de su entrada en vigor.

A partir de esa evaluación se abrirán distintos escenarios.

Si los tres socios alcanzan consenso, el tratado se extendería por 16 años adicionales, lo que llevaría su vigencia aproximadamente hasta 2042, con una nueva revisión prevista para 2032.

Otra posibilidad es que los países decidan reabrir capítulos del acuerdo para introducir cambios sustanciales, lo que implicaría una renegociación formal.

Si no existe acuerdo, el T-MEC podría entrar en un esquema de revisiones anuales hasta que se logre consenso sobre su continuidad.

El propio tratado también establece que cualquiera de los tres socios puede retirarse con seis meses de aviso, lo que abriría la puerta a negociar acuerdos comerciales bilaterales.

En el escenario más extremo, si las revisiones anuales no logran resolver las diferencias, el T-MEC expirará en 2036.

Aun así, la iniciativa privada y expertos se mantienen optimistas sobre el futuro del acuerdo, aunque reconocen que la incertidumbre sigue presente.