Alcaldesa de San Pedro, Tonantzin Fernández, participa en la Escuela Municipalista de Morena

Desde Puebla

*16 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, participó en la capacitación impartida por el Instituto Nacional de Formación Política a través de la Escuela Municipalista de Morena, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y consolidar el trabajo en territorio.

Durante estos talleres de formación, autoridades municipales de distintas regiones compartieron experiencias y reflexiones orientadas a mejorar la gestión pública, reafirmando la importancia de la preparación constante para brindar mejores resultados a la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que la capacitación permanente permite fortalecer el servicio público y mantener una cercanía real con la gente, principios fundamentales para seguir construyendo un gobierno que ponga en el centro el bienestar de las y los ciudadanos.