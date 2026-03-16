Pepe Chedraui supervisa avances de bacheo en Xochimehuacan

– _“Durante este 2026, se contempla la formalización de nuevos contratos de bacheo para continuar con el fortalecimiento de la infraestructura vial”: dijo el alcalde_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 16 de marzo de 2026.- Con el objetivo de brindar vialidades de calidad a las y los poblanos, el presidente municipal, Pepe Chedraui supervisó los avances de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla 2026 en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

En su mensaje, el edil capitalino señaló que, el programa anual de bacheo contempla, para este año, la ejecución de varias etapas, así como la formalización de nuevos contratos con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura vial.

“En esta primera etapa de nuestro programa anual de bacheo, estaremos atendiendo de manera eficiente los puntos más afectados de la ciudad, mejorando las condiciones de las vialidades para beneficio de las familias poblanas”, expresó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa destacó que diariamente se despliegan 25 cuadrillas de bacheo, a fin de, ampliar la cobertura de atención en la capital.

“Estamos trabajando todos los días para mejorar las calles de Puebla. El contar con vialidades en óptimas condiciones es nuestra prioridad, por eso estamos reforzando los trabajos de bacheo en toda la capital”, puntualizó.

Cabe destacar que, estas acciones se suman a la entrega de 17 mil bultos de mezcla asfáltica en frío que se entregaron a las y los presidentes de las juntas auxiliares.