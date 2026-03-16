¡Conoce a Isabel Pedraza, investigadora BUAP ganadora del Premio Elsevier 2026 “Mujeres que transforman México”!

Para la doctora Isabel Pedraza Morales las limitantes y miedos están en uno mismo

Ha colaborado en tres de los más grandes experimentos del mundo en Física de Partículas. Actualmente, es líder adjunta del grupo de investigación de la BUAP en el CMS del LHC

Desde Puebla

Por el impacto de su trabajo científico en la innovación para mejorar el rumbo del desarrollo sostenible de México, Isabel Pedraza Morales, adscrita al Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia, de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la institución, fue galardonada con el Premio Elsevier 2026 “Mujeres que transforman México: Líderes innovadoras en solución ambiental, social y económica”.

“Mi investigación la hago con mucha pasión, pero saber que tiene un impacto tangible en el desarrollo del país es una gran motivación para continuar”, expresó la investigadora, quien ha colaborado en el Observatorio Pierre Auger, en Argentina; así como en ATLAS (Aparato Toroidal) y CMS (Solenoide Compacto de Muones), ambos detectores de partículas del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del CERN, situado en Ginebra, Suiza.

Su historia comienza en el cielo

Su historia comienza en las estrellas, aquellas luces tintineantes en el cielo que observaba cada verano cuando solía visitar el pueblo de su abuela en el norte de Veracruz, la atrajeron e invitaron a descubrir sus secretos. Con tan sólo nueve años, María Isabel Pedraza Morales decidió estudiar estos astros. Uno de sus tíos, Arquímedes Morales, quien es físico, le dijo que para estudiar las estrellas debía ser física.

Con la determinación de seguir su sueño, cursó la licenciatura, maestría y doctorado en Física en la BUAP. Este camino no la llevó a las estrellas, sino a estudiar los componentes elementales de la materia: la Física de Partículas. A lo largo de su trayectoria ha participado en las colaboraciones científicas más importantes del mundo en esta área.

Actualmente, la doctora Pedraza Morales es líder adjunta del grupo de investigación de la BUAP en el CMS, siendo la primera mujer en ocupar un cargo de gestión dentro de esta colaboración internacional. Su investigación se centra en el estudio del bosón de Higgs, los sectores extendidos del Modelo Estándar y la materia oscura, incorporando herramientas avanzadas de análisis de datos y métodos de inteligencia artificial; así como el desarrollo de tecnologías para la detección de muones en el CMS.

Dispone de más de mil 425 artículos publicados en revistas de alto impacto, entre ellas Physical Review Letters, Journal of Instrumentation y Nature. De acuerdo con registros académicos públicos, su trabajo acumula más de 222 mil 800 citas, reflejo de su participación como coautora en artículos fundamentales de la Física moderna.

Trabajo continuo y dedicación para cumplir una meta

La científica de origen poblano aprendió de su madre que el trabajo continuo, la fortaleza y dedicación son cruciales para cumplir cualquier meta, sin importar el género. “Nunca me pregunté si había más hombres o mujeres en la carrera, tenía claro mi objetivo y no me detendría hasta alcanzarlo”.

En la licenciatura en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas incursionó en óptica, biofísica, Física de altas energías y en astronomía. En su maestría en el Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP) fue asesorada por el doctor Alejandro Palma Almendra, con quien trabajó un proyecto de Física-Química. En el doctorado, igualmente en el IFUAP, regresó al estudio de los componentes elementales de la materia bajo la asesoría de los doctores Alfonso Rosado Sánchez y Humberto Salazar Ibargüen; conjuntamente realizó una estancia en el CERN.

Posteriormente, efectuó una estancia posdoctoral en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos con la reconocida científica Sau Lan Wu. En ese entonces, previo a la puesta en marcha el LHC, ocupó los métodos Monte Carlo para simular interacciones de partículas, basándose tanto en mediciones previas como en predicciones teóricas.

Años más tarde, Isabel Pedraza Morales fue partícipe del descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula que explica la masa de las partículas elementales. “Era una locura total, hubo gente trabajando 24 horas en el análisis de los nuevos datos, porque era la primera vez que la humanidad tenía colisiones a siete teralectrón Voltio (TeV). Una vez colectados los datos, nuestro grupo de la Universidad de Wisconsin obtuvo la primera gráfica de este hallazgo dado a conocer en 2012”.

“Por toda esa adrenalina y emoción, nos sacamos fotos con la gráfica por todas partes, en el pasillo, en la sala de juntas… Ese fue uno de los momentos más increíbles como científica. Desde entonces estudiamos la Física más allá del Modelo Estándar”, comentó.

En la infancia su límite fue el cielo, ahora como docente la doctora Isabel Pedraza reconoce la disminución de obstáculos para acceder al conocimiento y a la educación. “Creo que, en este momento, las puertas para que mujeres y hombres tengan acceso a una educación de alto nivel está más abierta que nunca, ya sea de manera autodidacta o para tener contacto con profesores del mundo en proyectos de gran envergadura. Las limitantes y miedos los ponemos nosotros”.

De manera complementaria a la investigación, es mentora en los programas para estudiantes de verano de la Sociedad Mexicana de Física, del Programa Delfín y de Mujeres Líderes en STEAM del U.S.-Mexico Leaders Network para jóvenes de preparatoria.

También fue seleccionada entre los 30 científicos menores de 40 años con trabajos prometedores en Física de Partículas y neurociencia por la revista chilena Qué Pasa y LatinAmericanScience.org.