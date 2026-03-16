Alejandro Carvajal se destapa para ser candidato a la alcaldía de Puebla en 2027

Jorge Barrientos

El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, afirmó que se encuentra listo para participar en las mediciones internas de su partido con miras a convertirse en coordinador municipal de la Cuarta Transformación.

El legislador señaló que está preparado para que su perfil sea evaluado dentro del proceso interno de Morena, al considerar que puede contribuir a fortalecer la organización del movimiento en el ámbito municipal.

En ese contexto, Carvajal Hidalgo también hizo un llamado a las autoridades municipales para redoblar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, al señalar que existen diversas quejas relacionadas con el área de normatividad.

Indicó que algunos ciudadanos han denunciado presuntos actos de extorsión por parte de personal de dicho departamento, consideró necesario atender estas inconformidades y garantizar un servicio público transparente y en apego a la ley.

En otro tema, el diputado federal evitó criticar a diputados que votaron contra la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que algunos legisladores pudieron haber tenido temor a la reacción de los electores y a perder ciertos privilegios.