Presidenta de Morena confirma que alcaldes que busquen reelección en 2027 deberán separarse del cargo 90 días antes de la elección

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, confirmó que los presidentes municipales que busquen la reelección deberán separarse de sus cargos con al menos 90 días de anticipación, como lo establece la legislación electoral.

La líder partidista explicó que esta disposición aplica para todos los funcionarios públicos que pretendan contender en una elección, por lo que deberán cumplir con los tiempos legales para evitar incurrir en alguna falta o violación a la normativa electoral.

Romero Garci-Crespo señaló que, mientras se acerca el próximo proceso electoral, los alcaldes emanados de Morena en todo el país, incluidos los de Puebla, actualmente participan en la Escuela Municipalista, un espacio de capacitación en el que se abordan temas de gobierno, administración pública y cumplimiento de la ley electoral.

Detalló que dentro de estas actividades también se les informa a los ediles sobre la importancia de respetar los tiempos electorales y evitar actos anticipados de campaña, además de mantener su enfoque en el trabajo de gobierno.

En ese sentido, la dirigente estatal subrayó el llamado a los alcaldes a mantener cercanía con la ciudadanía y dar resultados a las necesidades de la población, priorizar su responsabilidad al frente de los ayuntamientos.

Finalmente, reiteró que la propia ley establece que los funcionarios públicos y presidentes municipales que deseen competir en un proceso electoral deben separarse de sus cargos en tiempo y forma, con el objetivo de garantizar condiciones de equidad durante las elecciones.