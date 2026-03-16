Advierten baja de temperatura y lluvias en Puebla capital

Desde Puebla

Puebla, Pue., 16 de marzo de 2026.- El gobierno de la ciudad informa que en las próximas horas se prevé un descenso de temperatura y lluvias derivadas del avance del Frente Frío No. 41. Por ello, de manera preventiva, mantiene vigilancia permanente ante este sistema y sus posibles efectos meteorológicos que pudieran presentarse en la capital.

Ante estas condiciones, se estima que la temperatura máxima oscile entre 22 y 25 °C, mientras que la mínima podría ubicarse entre 8 y 10 °C, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, con presencia de lluvias y rachas de viento.

Para dar seguimiento a estos fenómenos, el gobierno de la ciudad mantiene monitoreo permanente a través del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, con base en la información emitida por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas.

Se recomienda a la población: abrigarse adecuadamente, limpiar coladeras y alcantarillas para evitar encharcamientos, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante la lluvia, conducir con precaución y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Para solicitar apoyo o reportar incidencias, la ciudadanía puede comunicarse al 072 para servicios municipales o al 911 en caso de emergencia.