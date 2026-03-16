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Incendio en casa habitación de Huauchinango deja dos heridos

By Roberto Desachy / 16 marzo, 2026

Abelardo Domínguez

Incendio en casa habitación en colonia La Mesita, en Huauchinango, hizo que bomberos y Protección Civil acudieran a sofocar las llamas.

Lamentablemente, dos personas resultaron lesionadas y dos animalitos con quemaduras recibieron atención.

Bomberos controlaron y enfriaron el fuego.

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