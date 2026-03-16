Incendio en casa habitación de Huauchinango deja dos heridos

Abelardo Domínguez
Incendio en casa habitación en colonia La Mesita, en Huauchinango, hizo que bomberos y Protección Civil acudieran a sofocar las llamas.
Lamentablemente, dos personas resultaron lesionadas y dos animalitos con quemaduras recibieron atención.
Bomberos controlaron y enfriaron el fuego.
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