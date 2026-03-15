Aprueba Congreso reforma para suprimir el Instituto de Bienestar Animal y trasladar sus funciones al SEDIF

Arlette Hernandez

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal, con la finalidad de suprimir el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y adscribir sus funciones, programas y acciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

De esta forma, al SEDIF le corresponderá el ejercicio de las siguientes atribuciones: recibir y dar seguimiento a las denuncias populares en materia de bienestar animal o, en su caso, remitirlas a las autoridades competentes. Así como fomentar y, en su caso, coordinar la creación de centros de bienestar animal por parte de los Ayuntamientos y dar seguimiento a su instalación y operación.

De igual manera, deberá brindar atención psicológica y pedagógica a las personas infractoras de la Ley de Bienestar Animal, con el fin de concientizar y sensibilizar para modificar y mejorar su trato hacia los animales.

En su posicionamiento, la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que esta reforma parte de un arreglo institucional, para incrementar las capacidades de atención del problema e indicó que el centro de las políticas públicas no son las instituciones, sino el objetivo y las acciones para generar mayor bienestar. Asimismo, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta expuso que no se propone eliminar las acciones de protección animal, sino llevarlas donde más hace falta.

Las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara se pronunciaron en contra del dictamen, pues consideraron que la protección animal se relaciona con temas de salud pública y otros, por lo que desparecer el Instituto debilita la posibilidad de que cuente con un área enfocada a esta agenda, al ser un órgano especializado.

Por otra parte, las y los legisladores avalaron el dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el propósito de incluir en el glosario el concepto de jardín polinizador, así como establecer como competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y de los Ayuntamientos promover y fomentar la creación y mantenimiento de jardines polinizadores en espacios públicos y en inmuebles destinados al servicio público que cuenten con aptitud y viabilidad para ello.

Con las modificaciones, se adicionan la fracción XXXIV Bis al artículo 4, la fracción XXVI Bis al 5 y la fracción VIII Bis al 6 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.

Durante su participación en Tribuna, la diputada Beatriz Manrique Guevara destacó la importancia de los polinizadores y la protección de los ecosistemas, por ello, es necesario impulsar acciones para generar espacios donde convivan diversos tipos de especies.

AVALAN DIVERSAS REFORMAS Y LEYES EN MATERIA JUDICIAL

En otro momento de la sesión, la LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la que se actualiza la denominación de los organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, se modifica la estructura, organización, facultades y conformación del Tribunal Superior de Justicia, así como la organización del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, que son de reciente creación.

De igual forma, plantea la actualización en la estructura, organización y competencias de la Escuela Estatal de Formación Judicial y de las unidades auxiliares del órgano de administración judicial.

Asimismo, se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, mediante la cual se establece la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

Durante su participación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales expuso que es necesario garantizar la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, por lo que el fortalecimiento institucional del Tribunal de Justicia Administrativa contribuye a consolidar un marco normativo para desarrollar de mejor manera sus funciones.

En sesión ordinaria, también se aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que tiene como finalidad armonizar la legislación local con la Ley General, para incorporar el Centro Privado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, para fortalecer el acceso a la justicia.

Este marco normativo considera las disposiciones sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los centros públicos y privados de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como regular la certificación y actuación de las personas facilitadoras y de las abogadas y abogados de estos sectores.

De igual forma, el Pleno del Congreso avaló el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, a fin de garantizar que los juicios contenciosos se sustancien bajo los principios de legalidad, debido proceso y transparencia para, de esta forma, consolidar un sistema de justicia administrativa acorde a los nuevos estándares institucionales legales, así como establecer los requisitos para tramitar la suspensión del acto reclamativo.

La LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual se sustituye el Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial.

Se deroga el capítulo relativo a los recursos de legalidad por razones de reorganización del sistema de justicia constitucional en el Estado y se suprimen las referencias al Instituto de Transparencia, considerando la extinción del ente.

También, se aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla para, entre otros aspectos, establecer que la formación de la carrera judicial deberá apegarse a los principios de perspectiva de género e igualdad de género, vocación de servicio público y compromiso social.

La LXII Legislatura avaló el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, con lo que se busca consolidar una modernización institucional y garantizar que la ciudadanía reciba un servicio adecuado por parte de las y los abogados integrantes de la defensoría pública.

En la discusión del punto, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña puso énfasis en la necesidad de respetar el proceso legislativo, así como los plazos establecidos en la normatividad del Congreso. Por su parte, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez expuso que se debe colocar al centro el acceso a la justicia de las y los poblanos.

APRUEBAN REFORMAS PARA FORTALECER EL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ABUSO SEXUAL

Además, las y los diputados avalaron el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, que tiene como objetivo armonizar el tipo penal de abuso sexual contenido en el Código Federal, a fin de fortalecer el marco jurídico y facilitar la denuncia, brindar acompañamiento especializado, así como asegurar que las sanciones impuestas sean proporcionales y eficaces para prevenir la reincidencia.