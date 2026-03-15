Informa ayuntamiento de Puebla sobre cobros y servicios este 16 de marzo

Desde Puebla
Puebla., Pue., 15 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Tesorería Municipal, se informa que los módulos de cobro estarán abiertos en un horario especial el lunes 16 de marzo por ser día inhábil.
Se invita a las y los contribuyentes que requieran realizar algún trámite en las instalaciones del CAM infracciones y Rancho Colorado en un horario de 8:00 a 14:00 horas; en el Panteón Municipal de 8:00 a 15:00 horas. Se recomienda tomar medidas necesarias y para evitar contratiempos.
El Organismo Operador del Servicio de Limpia ( OOSL) continuará con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de manera normal en toda la ciudad, manteniendo las rutas y horarios establecidos para garantizar que las calles y colonias se mantengan limpias durante estos días.
Se exhorta a la ciudadanía a sacar su basura en los horarios correspondientes y a colaborar evitando dejar residuos en la vía pública.
De igual forma, los servicios municipales como seguridad, servicios públicos y atención ante emergencias se mantendrán operando de manera habitual para garantizar la atención y el bienestar de las y los poblanos.
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