‘Las Guerreras K-pop’ logran el Oscar a Mejor Película Animada tras su éxito en Netflix

Excelsior
Las Guerreras K-pop se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes dentro del catálogo de Netflix desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025 y ahora la película animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, logró llevarse el premio Oscar a Mejor Película Animada.
El impacto de la producción también se reflejó en su presencia internacional. Durante su primer periodo en el servicio, la historia inspirada en el universo del K-pop logró colocarse entre los contenidos más vistos en 93 países, consolidándose como un fenómeno global que combinó animación, música y una narrativa dirigida a audiencias de distintas edades.
Ese éxito en popularidad terminó por trasladarse a los premios más importantes del cine. En la edición 98 de los Premios Oscar 2026, la cinta consiguió la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada, un reconocimiento que ya se anticipaba durante la temporada de premios debido al buen desempeño que tuvo en distintos festivales y ceremonias internacionales.
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