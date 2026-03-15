Con recorte en presupuesto, se disminuyen de 24 a 16 programas en Puebla capital: Carlos Gómez

María Tenahua
El titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana de la capital poblana, Carlos Gómez Tepoz, resaltó que, debido al recorte presupuestal de más del 40 por ciento que sufrió su dependencia, tendrán que dejar afuera ocho programas de los 26 con los que cuenta.
Señaló que, ante esta situación financiera, se fortalecen los lazos y sinergias con el gobierno del estado y federal, así como con universidades, para hacer más acciones con menos dinero.
El funcionario municipal precisó que los programas que se eliminan para este año son: cursos de valores cívicos, humanidades, cuidado y prevención de adicciones, asociaciones civiles imparables, derechos humanos y de autocuidado, valor ético, saberes culturales y proyectos de infraestructura agrícola.
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