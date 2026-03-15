Congreso de Puebla aprueba reforma al Poder Judicial; habrá elección de jueces y magistrados en 2027

Jorge Barrientos

El Congreso de Puebla aprobó la modificación y armonización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que permitirá que en 2027 se realicen elecciones para renovar a jueces y magistrados mediante el voto ciudadano.

Durante la última sesión del actual periodo legislativo, la LXII Legislatura avaló el dictamen con 29 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, con lo que se da un paso clave para implementar en la entidad la reforma judicial impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma contempla la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, mediante la cual se actualiza la denominación de los organismos jurisdiccionales y administrativos, además de modificar la estructura, organización y facultades del Tribunal Superior de Justicia.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de nuevas instancias dentro del sistema judicial estatal, como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, organismos que tendrán la responsabilidad de administrar el funcionamiento del Poder Judicial y supervisar el desempeño de jueces y magistrados.

Elecciones judiciales en 2027

Uno de los puntos centrales de la reforma es que Puebla realizará elecciones para cargos judiciales en 2027, proceso en el que se renovarán jueces y magistrados del estado mediante voto ciudadano.

Inicialmente se había planteado que estas elecciones se llevaran a cabo hasta 2028, con el objetivo de evitar que coincidieran con el proceso electoral de 2027, cuando en Puebla se elegirán diputaciones locales y federales, además de alcaldías municipales, y en otras entidades del país también habrá renovación de gubernaturas.

No obstante, con la aprobación del Congreso se determinó adelantar el proceso para que la entidad se ajuste al calendario nacional de implementación de la reforma judicial.

Reforma impulsada desde el Ejecutivo

Previo a la discusión legislativa, el coordinador de gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, adelantó que el Ejecutivo enviaría al Congreso una iniciativa para armonizar la legislación local con la reforma constitucional en materia judicial aprobada en marzo de 2025.

El funcionario explicó que la propuesta incluye modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar la elección por voto popular de las personas juzgadoras.

Asimismo, la reforma transforma la estructura actual del Poder Judicial estatal. Con los cambios aprobados, el sistema dejará de integrarse por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa, para conformarse ahora por el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Con esta decisión legislativa, Puebla se suma al proceso nacional de transformación del Poder Judicial y abre la puerta a un escenario político-electoral inédito, ya que por primera vez en la entidad jueces y magistrados serán electos mediante el voto ciudadano.