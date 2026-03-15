El insólito gesto de Fernando Alonso a ‘Checo’ Pérez en pleno GP de China

Excélsior

El circo de la Fórmula 1 entregó un capítulo lleno de contrastes y momentos inolvidables este domingo 15 de marzo. Mientras el joven prodigio Kimi Antonelli celebró su primer triunfo histórico en la categoría reina al conquistar el Gran Premio de China, las miradas de los aficionados latinoamericanos se desviaron hacia una situación completamente inesperada. La pista asiática sirvió como escenario para un episodio que rápidamente dominó la conversación en redes sociales: el curioso e irónico intercambio en pleno asfalto entre el veterano Fernando Alonso y el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

UN ASTON MARTIN DE PESADILLA Y EL SALUDO VIRAL A ‘CHECO’ PÉREZ

El inicio de esta temporada se transformó en un auténtico dolor de cabeza para la escudería Aston Martin. Durante esta segunda cita del campeonato mundial, los fantasmas mecánicos que persiguen al equipo se manifestaron con toda su fuerza. Las severas fallas en la unidad de potencia Honda y unas incontrolables vibraciones en el chasis destruyeron cualquier posibilidad de competir para Fernando Alonso. Justo cuando el monoplaza verde perdía velocidad de manera drástica y se arrastraba por la recta, apareció el Cadillac del conductor azteca para realizar el rebase reglamentario.

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Lejos de explotar con declaraciones incendiarias por la radio del equipo, como ocurrió en el pasado, el bicampeón mundial optó por una reacción que dejó a todos boquiabiertos. En un acto de puro sarcasmo ante su desgracia mecánica, el español soltó el volante con una mano y le dedicó un saludo directo a ‘Checo’ Pérez justo en el instante en que el auto del tapatío le robaba la posición. Esta postal insólita reflejó la profunda disconformidad y la ironía de un competidor nato que se topó con un vehículo inmanejable.