Laboratorio Sled BUAP gana premios por sus prácticas de éxito en electrónica aplicada

En el Laboratorio SLED de la BUAP el trabajo se orienta a la implementación de la electrónica

Desde Puebla

El maestro Nicolás Quiroz Hernández, docente de la Facultad de Ciencias de la Electrónica refiere que en este espacio participan de manera activa estudiantes de licenciatura y posgrado.

Por ejemplo, añadió, desarrollan tarjetas para pruebas de impacto automotriz, del estado del vehículo, para monitorización de variables ambientales o para internet de las cosas.

Quiróz Hernández añadió que varios desarrollos están en proceso de patente después de ganar la copa Intel con el trabajo conjunto de la facultad de Computación.

Continuamente envían a jóvenes a concursos y congresos con excelentes resultados del área de mecatrónica, electrónica y computación.

Se han ganado medallas de oro en eventos nacionales y mundiales, como en Argentina, donde se triunfó con el proyecto Signa Voz, subrayó el académico.