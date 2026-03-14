Conductor de camioneta embiste y balea a familia en mototaxi en Entronque El Ramal, Jalpan

Abelardo Domínguez

Jalpan, Pue. – Una familia sufrió gran susto tras embestida a su mototaxi por una camioneta gris y escuchar detonaciones de arma mientras se dirigían a su casa.

La policía municipal fue alertada mediante una llamada anónima a las 02:30 horas sobre un accidente en la carretera federal México-Tuxpan, kilómetro 143+300, donde se vio involucrado el mototaxi M-180, de color negro.

Al llegar, las autoridades encontraron el vehículo sobre la carretera sin personas cerca; posteriormente, localizaron al propietario Antonio de la Cruz Rosales, su esposa Teresa Hernández García y un acompañante más.

Los afectados informaron que venían de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), cuando la camioneta gris se les cerró, embistio el lado izquierdo de la moto y causó daños materiales.

Al mismo tiempo, escucharon dos detonaciones, bajaron del vehículo y corrieron hacia el monte a protegerse.

El conductor presentó una herida en la ceja izquierda. Se le brindó atención inicial, se trasladó su unidad a su domicilio y se le ofreció el traslado al hospital, aunque él indicó encontrarse estable.