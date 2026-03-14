¡Imparable ola de robos de vehículo en Huauchinango!

Abelardo Domínguez
Reportan el ROBO de un vehículo frente a plaza la Explanada 5 de Mayo en Huauchinango.
Es un Chevrolet Optra 2009 rojo, placas TVF683A de Puebla.
En las imágenes de una cámara de vigilancia, se observó que un sujeto se dio el tiempo de rodear el vehículo, abrirlo fácilmente, encenderlo y llevárselo con rumbo desconocido.
Si lo reconoces, sabes dónde está o lo has visto, deja tu comentario y comparte para recuperarlo.
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