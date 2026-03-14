Isaac del Toro gana la etapa 6 de la Tirreno-Adriático y se acerca al título en la carretera italiana

Excelsior

El ciclismo tiene una forma peculiar de revelar a los corredores que están listos para mandar. No siempre ocurre con un ataque largo ni con una exhibición desbordada. A veces basta con 500 metros. Eso fue exactamente lo que necesitó Isaac del Toro para imponer su ley en la sexta etapa de la Tirreno‑Adriático.

El mexicano esperó el momento justo, midió la respiración de sus rivales y cuando el asfalto se empinó en el brutal muro final de la Madonna delle Carceri se puso de pie sobre los pedales. Fue un latigazo seco, de esos que no admiten réplica. En menos de medio kilómetro dejó atrás al noruego Tobias Halland Johannessen, quien cruzó la meta tres segundos después.

La victoria fue la número 25 en su carrera profesional y una de las más importantes que ha firmado hasta ahora.

También reforzó su dominio en la clasificación general. Del Toro ahora lidera la Tirreno-Adriático con 42 segundos de ventaja sobre Pellizzari y 43 sobre Jorgenson. Con solo una etapa por disputarse, el mexicano tiene el control total de la carrera.

Mañana no necesitará una hazaña. Bastará con que su equipo lo arrope y mantenga a raya cualquier intento desesperado. Si nada extraordinario ocurre en el último día, Del Toro cerrará en las carreteras italianas una semana que ya tiene aroma de consagración.

La victoria tuvo un valor especial. No sólo por el escenario montañoso ni por la dureza de una etapa que parecía diseñada para quebrar voluntades. También por la madurez que mostró Del Toro para administrarse. El joven corredor del UAE Team Emirates corrió con cabeza fría y se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa dPellizzari intentó romper la carrera en varias ocasiones. Aceleró en los ascensos, buscó seleccionar el grupo y probó las piernas del líder. Ninguno de esos ataques encontró premio. Del Toro nunca cayó en la trampa. Se mantuvo a rueda, respiró profundo y dejó que la carretera hiciera el resto.

Cuando el último kilómetro apareció como una pared, el mexicano ya tenía claro el plan.

La jornada había sido feroz desde mucho antes. A 70 kilómetros de meta un grupo de siete corredores abrió camino en la fuga. La carrera se endureció en la subida al Sassotetto y el pelotón comenzó a adelgazar. Incluso hubo tensión cuando el alemán Nils Politt, gregario de Del Toro, sufrió una caída en el descenso.

A 35 kilómetros del final también se terminó la aventura del ecuatoriano Richard Carapaz, cuya escapada fue neutralizada por el grupo principal.

El control del UAE fue evidente en el tramo decisivo. A 15 kilómetros de meta el equipo del líder ya había impuesto el ritmo sobre un pelotón reducido a unos 30 ciclistas. La fuga tenía apenas 30 segundos.

La batalla real estaba guardada para la última subida

Ese cierre fue brutal. La Madonna delle Carceri presenta pendientes que rozan el 20 por ciento y remata con un tramo de pavimento de piedra que castiga las piernas cuando ya no queda oxígeno.

El mexicano lanzó su ataque a menos de 500 metros de la meta. Un movimiento limpio. El tipo de aceleración que gana etapas y títulos

“Habíamos estado cerca antes, pero hoy se nos dio el triunfo. Estoy feliz por el trabajo de hoy, por el trabajo de mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos”, dijo Del Toro tras cruzar la meta.

La victoria fue la número 25 en su carrera profesional y una de las más importantes que ha firmado hasta ahora.

También reforzó su dominio en la clasificación general. Del Toro ahora lidera la Tirreno-Adriático con 42 segundos de ventaja sobre Pellizzari y 43 sobre Jorgenson. Con solo una etapa por disputarse, el mexicano tiene el control total de la carrera.

Mañana no necesitará una hazaña. Bastará con que su equipo lo arrope y mantenga a raya cualquier intento desesperado. Si nada extraordinario ocurre en el último día, Del Toro cerrará en las carreteras italianas una semana que ya tiene aroma de consagración.

Resultado de la sexta etapa

1 | Isaac del Toro | —

2 | Tobias Johannessen | +3 s

3 | Matteo Jorgenson | +3 s

Clasificación general

1 | Isaac del Toro | —

2 | Giulio Pellizzari | +42 s

3 | Matteo Jorgenson | +43 s