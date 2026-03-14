Aprueban ley del Kilómetro Cero en Puebla

– El objetivo de esta Ley es impulsar el desarrollo económico y procurar una economía de proximidad en el estado: Ana Laura Gómez

Desde Puebla

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen para expedir la Ley del Kilómetro Cero del Estado de Puebla, que tiene como objetivo fomentar el consumo de productos de origen local, impulsar el desarrollo económico y procurar una economía de proximidad en el estado.

Se entiende por producto de origen local aquel que ha sido producido o extraído en territorio del estado de Puebla y cuya empresa comercializadora esté legalmente constituida y establecida en la entidad.

El proyecto de dictamen, derivado de la iniciativa de la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, establece que la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo podrá expedir la Constancia de Kilómetro Cero a aquellas empresas poblanas que así lo soliciten y que comercialicen productos de origen local, en términos de la presente ley y su reglamento.

De esta manera, la Secretaría publicará anualmente, en su página oficial de internet, una convocatoria dirigida a las empresas interesadas en obtenerla. Además, se podrán entregar distintivos a las empresas establecidas en el estado de Puebla que adquieran o contraten productos de origen local. Para ello, se creará la figura del Consejo Poblano de Evaluación, como órgano intersectorial del Gobierno del Estado.

En su intervención, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, promovente de la iniciativa, señaló que la Ley de Kilómetro Cero propone crear mecanismos para identificar, promover y reconocer a las empresas que producen y comercializan productos de origen local, fomentando así una economía de proximidad que beneficie directamente a las y los productores poblanos.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Julio Miguel Huerta Gómez, Ana Laura Gómez Ramírez, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña y María Soledad Amieva Zamora.